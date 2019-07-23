На фестивале Comic-Con в Сан-Диего издательство Tor Books представило сборник рассказов «Тевинтерские ночи» (Tevinter Nights) по вселенной Dragon Age под редакцией писателя студии BioWare Патрика Уикса.

Предзаказ уже открыли на Amazon, где появились характеристики издания: 368 страниц в мягкой обложке, формат 13,7 x 27 сантиметров. В продажу книга поступит 10 марта 2020 года. Обойдутся «Тевинтерские ночи» в ~15 фунтов (около 1200 рублей).

BioWare подтвердили разработку четвёртой Dragon Age коротким тизером в декабре 2018-го на The Game Awards. Рабочее название — Dragon Age 4: The Dread Wolf Rises, отсылающее к Соласу, одному из персонажей «Инквизиции».

Когда-то ходили слухи, что действие новой игры развернётся в Тевинтере, северной империи, которой правят могущественные маги. Именно они ответственны за проявление порождений тьмы и Архидемона — об этом рассказывают события первой части Dragon Age. И теперь поклонники считают, что анонс книги можно считать косвенным доказательством слухов.

Дело в том, что незадолго до выхода Dragon Age: Inqisition всё тот же сценарист Патрик Уикс (работал над игрой) выпустил книгу «Империя масок», которая представила нескольких персонажей игры. Предположительно, «Тевинтерские ночи» тоже могут дать подсказку насчёт следующей части.

Тот самый тизер: