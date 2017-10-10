Слухи про Dragon Age 4: дата выхода, Тевинтер и сексуальная ориентация

Последняя часть фэнтезийной ролевой игры Dragon Age с подзаголовком Inquisition вышла в 2014 году. И с тех пор о продолжении не было никаких новостей: разве что несколько слухов, согласно которым новая часть якобы находится в разработке. Но никаких подробностей тогда не сообщалось.

Но вот 10 октября в Сети появилась обильная порция слухов от анонимного источника. Вряд ли он заслуживает особого доверия, но информация отчасти выглядит правдоподобной. Впрочем, всё это наверняка окажется выдумками. Хотя многие детали наверняка бы пришлись по вкусу многим игрокам.

Четвёртая часть будет называться Dragon Age: Retribution.

Общие детали

Основное действие игры развернётся в Тевинтере, но у героев будут миссии в Андерфеллсе, Антиве, Глубинных подземельях, Тени и так далее.

60% игрового мира — это столица Тевинтера Минратос. Он будет в 200 раз больше, чем Денерим в Dragon Age: Origins.

Это открытый и живой город без экранов загрузки. NPC будут гулять, торговать, работать — почти как Новиград в «Ведьмаке 3».

Минратос вдохновлён имперским Римом и Константинополем.

Мы увидим большие храмы, статуи, строения, башни, магазины, верфи, фонтаны, огромные стены. Всё это можно будет исследовать, кое-где разрешат лазить и карабкаться по стенам.

Город разделён на 5 ключевых районов.

Улицы Минратоса вымощены булыжником, внешние стены охраняются гигантскими статуями — боевыми големами.

3 моста связывают город с внешним миром.

Прочие 40% игры — это исследование больших карт и подземелий как в Dragon Age: Inquisition.

Одна из внешних зон — это болота, где вы получите спутника и связанную с ним сюжетную линию.

Персонаж игрока

Играть разрешат только за человека. Никаких эльфов, гномов и кунари. Но можно будет выбрать пол.

При создании персонажа дадут выбрать сексуальную ориентацию. Это получит отражение в диалогах и романтических линиях.

Фамилия главного героя — Ланиус. Его так будут называть NPC.

Сюжет игры развернётся вокруг персонажа — куда больше, чем это было в «Инквизиции». У героя будут живые родители и мёртвый брат или мёртвая сестра, в зависимости от пола. Если вы играете за девушку, то мёртвым будет брат. И наоборот.

Всего будет 7 спутников, 4 мужчины и 3 женщины. Один гном, другой эльф и, возможно, кунари.

Если вы возьмёте кого-то из них на миссию в Минратос, то будьте готовы к проявлениям расизма.

Главный романтический интерес для персонажей-мужчин — это девушка по имени Ева Скейла. Её отец — Дедал Скейла — возглавляет фракцию Популяров в имперском сенате.

Отец главного героя — представитель низшей знати и лидер рыцарского сословия Тевинтера. Он будет в постоянном конфликте с патрициями/сенаторами, особенно со Скейлом.

Геймплей

Боевая система будет похожа на Dragon Age 2, но тактическая составляющая — на уровне Dragon Age: Origins.

Разрешат поиграть за мага крови.

Спутники и прочие NPC будут обращать внимание, если вы начнёте злоупотреблять магией крови.

По канону класс персонажа — волшебник. Но играть можно ещё за воина или разбойника.

У разбойника будет весёлый геймплей, введут полноценную систему стелса.

Систему снаряжения возьмут из «Инквизиции».

Разрешат создавать своё оружие и доспехи. Снаряжение также можно будет модифицировать.

Никакой «новой игры+».

В Минратосе у вас будет убежище в духе убежищ из игр Assassin’s Creed.

Вы и Дедал Скейла возглавляете тайное общество под названием «Старый порядок». Ваша задача — найти и вернуть двух драконьих богов, чтобы дать отпор «величайшему злу».

Система характеристик будет напоминать Dragon Age: Origins.

По слухам, игру могут показать на E3 в 2018 году, а в марте 2019 года она официально выйдет.