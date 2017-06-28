Серия Dragon Age может обзавестись ещё одной частью

Серия Dragon Age может обзавестись ещё одной частью

Творческий директор серии Dragon Age намекнул на разработку новой игры. В подкасте The 1099 Майк Лэйдло рассказал, что с серией «кое-что происходит». Он отшучивается:

Я креативный директор, и пока меня не уволили.

Неудивительно, что после успешного выпуска Dragon Age: Inquisition, BioWare думает над продолжением серии. Ничего конкретного Лэйдло не сказал, но отметил, что команда, занимавшаяся предыдущими частями, сейчас ищет новых сотрудников.

В работе сейчас ещё не несколько проектов, но к сожалению, я не могу ничего о них рассказать. Творческий директор Майкл Лэйдло

Кроме того, Лэйдло спросили про сиквел Jade Empire. Он ответил, что работу над ним отодвинули ради Dragon Age, но в скоро времени студия планирует обратиться к восточной тематике.

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