Друзья, рады рассказать, что сегодня, 3 апреля, в Москве открывается фестиваль рисованных историй «КомМиссия 2018». Это целый комплекс мероприятий с лекциями, конференциями, встречами и мастер-классами для тех, кто любит комиксы во всех их проявлениях!

Официальное открытие начинается сегодня, а мероприятия и выставки можно будет посетить с 4 по 15 апреля на трёх основных площадках: в Российской государственной библиотеке для молодёжи, в Музее Москвы, в Дизайн-заводе «Флакон» и в Российской государственная библиотеке иностранной литературы.

Основная программа будет проходить в выходные, 7 и 8 апреля. Гости смогут посетить выставку-ярмарку «Комикс-андерграунд 2018», сходить на образовательные лекции, порисовать на новеньких демонстрационных планшетах и многое другое.

Подробнее почитать программу можно на сайте «КомМиссии». А вот здесь описаны лекции.

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Кот-редактор
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