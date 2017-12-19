Кинокомпания Paramount Studios объявила даты выхода своих фильмов, и среди них числится ещё одна экранизация знаменитой настольной ролевой игры Dungeons & Dragons.

Судя по графику, картина выйдет 31 июля 2021 года — то есть придётся изрядно подождать. Никаких подробностей вроде актёрского состава или деталей сюжета официально пока неизвестно. Впрочем, можно опираться на новости 2016 года, когда в Сети пошли новые разговоры об очередной экранизации ролевой игры.

Сперва об адаптации заговорил продюсер Рой Ли («Как приручить дракона», «Лего. Фильм»). В интервью изданию Collider он рассказал, что видит будущий фильм чем-то вроде «„Стражей галактики“ в фэнтезийном мире». Кроме того, продюсер видит в картине потенциал для большой будущей франшизы — впрочем, мысли о «большой киновселенной» сейчас посещают каждую вторую киностудию.

Затем появились слухи, что режиссёром фильма по Dungeons & Dragons назначат Роба Леттермана («Ужастики» с Джеком Блэком). А сценарий напишет Дэвид Лесли Джонс («Гнев титанов»). Источники издания тогда утверждали, что студия подыскивает на главную роль кого-то вроде Вина Дизеля. Это неудивительно, ведь знаменитый актёр никогда не скрывал, что он любит поиграть в D&D!

Если верить всё тем же слухам, то фильм расскажет приключенческую фэнтезийную историю, в центре которой окажется воин и его отряд. В числе спутников бойца будут разные диковинные создания, включая полудракона и хитрого гнома. Вместе им предстоит отправиться в опасное путешествие в поисках мистического сокровища.

А вот чуть позже издание Deadline рассказывало, что переговоры со студией ведёт Энсель Энгорт («Малыш на драйве»). Правда, речь шла о переговорах с Warner Bros., а снимать фильм собрались Paramount, так что планы наверняка изменились.

Напомним, Dungeons & Dragons — это настольная ролевая игра, придуманная и опубликованная Гэри Гайгэксом и Дэйвом Арнесеном в 1974 году. В основе игры лежит взаимодействие игроков и ведущего. Игроки описывают действия от лица своих персонажей, а ведущий обрабатывает заявки, описывает окружение и отыгрывает всех прочих героев. Правила игры регулируют создание и развитие героев, сражение с монстрами и исследование мира. Самая новая редакция игры — пятая — вышла в 2014 году.

В 2000-м году вышла первая часть фэнтезийного фильма «Подземелья и драконы», о которой многие поклонники игры предпочитают не вспоминать. После таких картин от экранизации хочется отказаться вообще.