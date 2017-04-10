Похоже, нас ждёт новый фильм по мотивам настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. За работу над лентой взялся актёр Джо Манганьелло совместно с Джоном Касселем.

В интервью порталу MTV News Манганьелло рассказал, что в будущем фильме хочет видеть историю «о человеческих эмоциях и отношениях и, конечно же, о драконах». Он уже начал переговоры с издателями D&D Wizards of the Coast и другими заинтересованными сторонами.

Судя по названию сценария, в основу нового фильма легла фэнтезийная история Маргарет Уэйс и Трейси Хикмена «Драконы осенних сумерек». Её действие разворачивается в мире Dragonlance (сеттинг игры Dungeons & Dragons), где партия главных героев противостоит войскам драконов и драконидов. Книга написана в традициях героического фэнтези — с долгими странствиями, злыми и добрыми героями, вторжением драконов и спасением мира. «Драконы осенних сумерек» входят в цикл «Сага о Копье».

«Драконы осенних сумерек» экранизировали и раньше. В 2008 году по мотивам книги вышел полнометражный мультфильм «Dragonlance: Драконы осенних сумерек». Его создателей детально консультировали Маргарет Уэйс и Трейси Хикмен, но плохая анимация и низкое качество 3D-моделей вызвали резкую критику.

Напомним, год назад продюсер Рой Ли рассказал, что хочет снять новый фильм по мирам Dungeons & Dragons. Он описывает ленту как фэнтезийную вариацию «Стражей галактики».