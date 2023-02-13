Педро Паскаль: в шлеме мандалорца «ни черта» не видно

Педро Паскаль в одном из интервью рассказал о своем опыте съемок в «Мандалорце» в броне мандалорского охотника за головами.
Главное проблема костюма — шлем, в котором актер фактически «ни черта» не видит.
Из-за дыхания и так узкая щель, сквозь которую нужно смотреть, полностью запотевает. Никакого периферического обзора нет. Если у меня под ногами вдруг окажется яма, я в нее точно провалюсь.
Тем не менее Паскалю нравится надевать шлем, так как в нем он ощущает себя героем из далекой, далекой галактики.
Когда ты в нем, сразу же чувствуешь себя сильным, защищенным, опасным и похожим на героя.
Кроме того, костюмеры от сезона к сезону дорабатывают мандалорскую броню, так что к третьему она уже стала довольно удобной.
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