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    Новости

    Педро Паскаль: в шлеме мандалорца «ни черта» не видно

    13 февраля 2023
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    13.02.2023
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    Педро Паскаль в одном из интервью рассказал о своем опыте съемок в «Мандалорце» в броне мандалорского охотника за головами.

    Главное проблема костюма — шлем, в котором актер фактически «ни черта» не видит.

    Из-за дыхания и так узкая щель, сквозь которую нужно смотреть, полностью запотевает. Никакого периферического обзора нет. Если у меня под ногами вдруг окажется яма, я в нее точно провалюсь.

    Тем не менее Паскалю нравится надевать шлем, так как в нем он ощущает себя героем из далекой, далекой галактики.

    Когда ты в нем, сразу же чувствуешь себя сильным, защищенным, опасным и похожим на героя.

    Кроме того, костюмеры от сезона к сезону дорабатывают мандалорскую броню, так что к третьему она уже стала довольно удобной.

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