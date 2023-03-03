Перезапуск классической карточной игры «Берсерк» выйдет весной

Наши коллег из Hobby World поделились отличными новостями для поклонников классической карточной игры «Берсерк». Первая волна перезапуска поступит в продажу уже весной.
«Война стихий» — это переосмысление первого сета оригинальной игры с обновлённым балансом, механиками, доработанными старыми и совершенно новыми картами. Игра получила новое оформление, сохранив верность классическому стилю.
На релизе будут доступны бустеры и стартовые наборы — подготовленные к игре колоды для одного игрока с картами двух стихий.
Подробнее о совместимости старых карт можно почитать в статье в официальной группе. В статье же рассказывается об отличиях нового дизайна и о составе сета.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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