Перезапуск классической карточной игры «Берсерк» выйдет весной

Наши коллег из Hobby World поделились отличными новостями для поклонников классической карточной игры «Берсерк». Первая волна перезапуска поступит в продажу уже весной.

«Война стихий» — это переосмысление первого сета оригинальной игры с обновлённым балансом, механиками, доработанными старыми и совершенно новыми картами. Игра получила новое оформление, сохранив верность классическому стилю.

На релизе будут доступны бустеры и стартовые наборы — подготовленные к игре колоды для одного игрока с картами двух стихий.

Подробнее о совместимости старых карт можно почитать в статье в официальной группе. В статье же рассказывается об отличиях нового дизайна и о составе сета.