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    Перезапуск классической карточной игры «Берсерк» выйдет весной

    3 марта 2023
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    03.03.2023
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    Наши коллег из Hobby World поделились отличными новостями для поклонников классической карточной игры «Берсерк». Первая волна перезапуска поступит в продажу уже весной.

    «Война стихий» — это переосмысление первого сета оригинальной игры с обновлённым балансом, механиками, доработанными старыми и совершенно новыми картами. Игра получила новое оформление, сохранив верность классическому стилю.

    На релизе будут доступны бустеры и стартовые наборы — подготовленные к игре колоды для одного игрока с картами двух стихий.

    Подробнее о совместимости старых карт можно почитать в статье в официальной группе. В статье же рассказывается об отличиях нового дизайна и о составе сета.

    Перезапуск классической карточной игры «Берсерк» выйдет весной 3
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