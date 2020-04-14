Первые кадры «Дюны» с Джейсоном Момоа, Зендаей, Оскаром Айзеком и другими

Журналисты Vanity Fair поделились пачкой кадров из грядущей киноадаптации «Дюны» Дени Вильнева, на которых засветились многие герои картины.

Например, можно увидеть Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), Лето Атрейдеса (Оскар Айзек), Гурни Халлека (Джош Бролин), Чани (Зендая), Дункана Айдахо (Джейсон Момоа), Стилгара (Хавьер Бардем) и других персонажей.

По словам Вильнева, он намерен создать «Дюну», которая до этого существовала только в воображении читателей. Также он отметил, что фильм обязательно получит продолжение, поскольку все в одну ленту уместить нереально.

Я бы не согласился ограничивать адаптацию книги одним фильмом. Это сложный мир. А его сила заключается в деталях.

Режиссер считает, что «Дюна» — это не просто космическое приключение, а пророчество.

Неважно, во что вы верите. Земля меняется, и нам придется к этому приспосабливаться. Я думаю, именно поэтому книга была написана в 20 веке. Это портрет реальности, где правят добыча нефти, капитализм и чрезмерная эксплуатация Земли. А сегодня все еще хуже. <…> Это призыв к действию для молодежи.

Впрочем, Дени позволил себе внести некоторые изменения. К примеру, в образ барона Владимира Харконнена.

Как бы сильно я ни любил книгу, мне всегда казалось, что барон получился слишком карикатурным. Так что я попытался сделать его более глубоким персонажем. Вот почему я пригласил Стеллана на эту роль. Есть у него что-то такое в глазах. Видно, что он постоянно о чем-то думает. В его глазах отражаются напряжение и расчетливость.

Также постановщик доработал образ Леди Джессики, которую он описывает как «жрицу-воительницу». Он считает, что это куда лучше, чем «космическая монахиня».

А доктор Льет-Кайнз, который в романе был белым мужчиной, теперь станет темнокожей женщиной в исполнении Шэрон Дункан-Брюстер.

Несмотря на то, что сейчас многие переносят фильмы на следующий год, «Дюна» все еще должна выйти 17 декабря 2020-го.