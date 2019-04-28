Disney показал первые кадры, концепт-арты и превью своего нового грядущего мультсериала «Амфибия» (Amphibia). Это неординарная история про самовлюблённую 13-летнюю девочку по имени Энн, которая волшебным образом попадает в выдуманный мир Amphibia, где живёт лягушачий народец. Благодаря разумному розовому лягушонку по имени Сприг девочка станет героиней и поймёт больше о настоящей дружбе.
Шоураннер мультфильма — Мэтт Брейли, режиссёр и раскадровщик «Гравити Фолз».
Небольшой отрывок:
Песня:
Кадры, концепт-арты и постер:
Премьера «Амфибии» намечена на это лето.
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