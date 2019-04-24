Отличные новости для тех, кто заждался новых проектов от Алекса Хирша, создателя «Гравити Фолз». Netflix заказал взрослый анимационный проект Хиршу и Сион Такеути. Последняя может быть и не на слуху, но вы точно видели её работы — она писала сценарии к эпизодам всё того же «Гравити Фолз», а также к «Разочарованию» и «Обычному мультику». Такеути займёт пост шоураннера, а Алекс Хирш станет исполнительным продюсером.

Новое шоу называется «Работа изнутри» (Inside Job). The Wrap описывает мультсериал как взрослую офисную комедию про теневое правительство, сочетающее в себе все конспирологические теории, от рептилоидов до иллюминатов. Главная героиня попытается удержать весь этот хаос в секрете.

Над шоу начнут работать в подразделении Netflix Animation, которое открылось в Голливуде в 2018 году.

«Работа изнутри» — лишь один из многих проектов в сфере взрослой анимации Netflix. К ним относятся также «Конь БоДжек», Big Mouth, «Разочарование» и «Любовь, смерть и роботы».