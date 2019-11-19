Netflix и DreamWorks Animation представили первые кадры из подросткового мультсериала «Форсаж» (Fast and Furious: Spy Racers) — спин-оффа знаменитой серии боевиков. Он расскажет о приключениях Тони Торетто, младшего кузена Доминика Торетто, героя Вина Дизеля в картинах.

Действие мультсериала развернётся вокруг Тони, который мечтает пойти по стопам кузена Доминика. Однажды его вместе с друзьями вербует правительственное агенство с целью внедрить в элитный клуб автогонок. На самом деле, этот клуб — лишь прикрытие для опасной и могущественной преступной организации SH1FT3R, которая стремится к мировому господству. Шоураннерами проекта назначены создатели мультсериалов «Вольтрон: Легендарный защитник», «Пингвины из Мадагаскара» и «Да здравствует король Джулиан!». Продюсерами выступают продюсеры основных фильмов, среди которых Вин Дизель, Нил Х. Морец и Крис Морган.

В сети уже появился первый постер:

Первые кадры из подросткового мультсериала «Форсаж» для Netflix 1 Первые кадры из подросткового мультсериала «Форсаж» для Netflix 2 Первые кадры из подросткового мультсериала «Форсаж» для Netflix 3 Первые кадры из подросткового мультсериала «Форсаж» для Netflix 4 Первые кадры из подросткового мультсериала «Форсаж» для Netflix 5 Первые кадры из подросткового мультсериала «Форсаж» для Netflix 6 Первые кадры из подросткового мультсериала «Форсаж» для Netflix 7 Первые кадры из подросткового мультсериала «Форсаж» для Netflix 8

Анимационный «Форсаж» даст газу уже 26 декабря на Netflix.

Читайте также

Фантастика-2018: лучшие мультсериалы года

Фантастика-2018: лучшие мультсериалы года

 03.01.2019

Юмористическое фэнтези от автора «Симпсонов», духовный наследник «Легенды об Аанге», экранизация милейшего комикса про скандинавский фольклор и выдающаяся космическая опера об отваге, дружбе и амбициях.

«Хоббс и Шоу», или как «Форсаж» окончательно стал фантастикой 5

«Хоббс и Шоу», или как «Форсаж» окончательно стал фантастикой

 10.08.2019

Вспоминаем, как из более-менее реалистичного боевика серия превратилась в мир киборгов и сверхлюдей, где не действуют законы физики.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.