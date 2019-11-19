Netflix и DreamWorks Animation представили первые кадры из подросткового мультсериала «Форсаж» (Fast and Furious: Spy Racers) — спин-оффа знаменитой серии боевиков. Он расскажет о приключениях Тони Торетто, младшего кузена Доминика Торетто, героя Вина Дизеля в картинах.

Действие мультсериала развернётся вокруг Тони, который мечтает пойти по стопам кузена Доминика. Однажды его вместе с друзьями вербует правительственное агенство с целью внедрить в элитный клуб автогонок. На самом деле, этот клуб — лишь прикрытие для опасной и могущественной преступной организации SH1FT3R, которая стремится к мировому господству. Шоураннерами проекта назначены создатели мультсериалов «Вольтрон: Легендарный защитник», «Пингвины из Мадагаскара» и «Да здравствует король Джулиан!». Продюсерами выступают продюсеры основных фильмов, среди которых Вин Дизель, Нил Х. Морец и Крис Морган.

В сети уже появился первый постер:

Анимационный «Форсаж» даст газу уже 26 декабря на Netflix.