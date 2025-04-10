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Первые кадры со съемок сериала «Майор Гром»

Дмитрий Кинский
10 апреля 18:09
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«Кинопоиск» поделился первыми кадрами со съемок сериала «Майор Гром», который станет отправной точкой для развития киновселенной.
Всего будет шесть эпизодов, в которых представят не только Игоря Грома, но и других ключевых персонажей из комиксов BUBBLE.
Шоураннером выступает режиссер прошлых фильмов Олег Трофим, а за постановку отвечает клипмейкер Соберсаша.
Премьера состоится в 2025 году на «Кинопоиске».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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