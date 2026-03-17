Первый тизер «Дюны 3» с лысым Тимоти Шаламе, Зендеей и Робертом Паттинсоном

Вышел первый тизер третье части «Дюны» Дени Вильнева. По словам Тимоти Шаламе, это будет самый жуткий фильм во франшизе.
Со времен финала «Дюны» прошло 17 лет. Развязанная Полом Атрейдесом война унесла сотни тысяч жизней, но в конечном итоге вся галактика склонилась перед новым императором. Однако отдельные заговорщики из гильдий и великих домов не оставляют попыток его свергнуть. И, похоже, способный видеть будущее император не прочь подорвать свою собственную власть.
Главные роли сыграли Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Джош Бролин и Роберт Паттинсон, который стал антагонистом картины.
Премьера «Дюны 3» запланирована на декабрь 2026 года — одновременно с «Мстители: Судный день».
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
