Первый тизер «Электрического штата» с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом

экранизации одноименного графического романа

Саймона Столенхага

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Действие разворачивается в 1994 году после разрушительной битвы между человечеством и роботами. В центре сюжета девушка-подросток, которая отправляется на поиски пропавшего брата с милым роботом.





Главные роли сыграли Милли Бобби Браун ( «Очень странные дела» ) и Крис Пратт ( «Стражи галактики») , а режиссерами выступили Джо и Энтони Руссо, снявшие «Мстителей: Война бесконечности» и «Финал».







В ленте также появятся Вуди Харрельсон, Куан Ке Хюи, Алан Тьюдик и Джанкарло Эспозито.



