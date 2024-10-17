Первый тизер «Электрического штата» с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом

Netflix представил тизер «Электрического штата» — экранизации одноименного графического романа Саймона Столенхага.
Действие разворачивается в 1994 году после разрушительной битвы между человечеством и роботами. В центре сюжета девушка-подросток, которая отправляется на поиски пропавшего брата с милым роботом.
Главные роли сыграли Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Крис Пратт («Стражи галактики»), а режиссерами выступили Джо и Энтони Руссо, снявшие «Мстителей: Война бесконечности» и «Финал».
В ленте также появятся Вуди Харрельсон, Куан Ке Хюи, Алан Тьюдик и Джанкарло Эспозито.
Премьера «Электрического штата» ожидается 14 марта. Бюджет картины составил порядка 320 млн долларов.