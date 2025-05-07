Первый трейлер фильма «Долгая Прогулка» по Стивену Кингу





Режиссером стал Фрэнсис Лоуренс («Константин»). Главные роли исполнили Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Джуди Грир («Мир Юрского периода») и Чарли Пламмер («Ужин»).

Действие романа разворачивается в далёком будущем, где каждый год правительство США организует «Долгую прогулку» — общенациональное мероприятие, в котором участвует сотня специально отобранных юношей 16-17 лет со всей страны. Они должны безостановочно идти вперед, пока не останется только один.