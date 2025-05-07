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Первый трейлер фильма «Долгая Прогулка» по Стивену Кингу

Андрей Квасков
7 мая 20:06
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Lionsgate представила полноценный трейлер экранизации романа Стивена Кинга «Долгая Прогулка».

Действие романа разворачивается в далёком будущем, где каждый год правительство США организует «Долгую прогулку» — общенациональное мероприятие, в котором участвует сотня специально отобранных юношей 16-17 лет со всей страны. Они должны безостановочно идти вперед, пока не останется только один.

Режиссером стал Фрэнсис Лоуренс («Константин»). Главные роли исполнили Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Джуди Грир («Мир Юрского периода») и Чарли Пламмер («Ужин»).

Премьера ожидается 12 сентября, в России ленту выпустят «Вольга».
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Андрей Квасков
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