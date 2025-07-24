Первый трейлер и скриншоты Battlefield 6

EA опубликовала первый кинематографический трейлер сюжетной кампании Battlefield 6.
31 июля компания проведет демонстрацию мультиплеера — судя по всему, как традиционного, так и королевской битвы.
Напомним, за новую игру во франшизе Battlefield отвечают сразу четыре крупные студии DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect. Ради нее EA даже отложила новые части Need for Speed до лучших времен. Руководит проектом ветеран Винс Зампелла, один из основателей Respawn.
Вас ждёт невероятное погружение в тотальную войну. Участвуйте в динамичных пехотных боях. Рассекайте небеса в воздушных сражениях. Разрушайте окружение ради стратегического преимущества. В войне с танками, истребителями и огромным боевым арсеналом ваш отряд — самое смертоносное оружие. Всё это —Battlefield 6!
Как сообщают инсайдеры, релиз шутера состоится 10 октября 2025 года.
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