Первый трейлер и скриншоты Battlefield 6

Вас ждёт невероятное погружение в тотальную войну. Участвуйте в динамичных пехотных боях. Рассекайте небеса в воздушных сражениях. Разрушайте окружение ради стратегического преимущества. В войне с танками, истребителями и огромным боевым арсеналом ваш отряд — самое смертоносное оружие. Всё это —Battlefield 6!