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Первый трейлер «Легенды об Аанге: Последний маг воздуха». Мультфильм, правда, слили еще весной

Дмитрий Кинский
7 июля 18:16
870
1 минута на чтение
Paramount опубликовала дебютный трейлер мультфильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха».
Правда, грядущую премьеру омрачает то, что полнометражку слили в сеть еще прошедшей весной.
По сюжету главный герой узнает о древней силе, которая может возродить и спасти его культуру. Поэтому он вместе со своими друзьями отправляется в далекое и опасное путешествие.
Премьера состоится 25 июля.

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14.04.2026

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Кому его стоит смотреть, а кому можно пропустить, и почему сам Аанг в нём может показаться слегка неоднозначным.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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