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Первый трейлер российского фантастического фильма «Пришелец»
Андрей Квасков
1 октября 18:05
558
1 минута на чтение
В сети появился полноценный трейлер «Пришельца» — российского фантастического фильма Ивана Соснина («Далекие близкие», «Иваново счастье», «Мамонты»).

В небольшой уральской деревне живут самые обычные люди. Не считая местного слабослышащего дурачка Леши, который поселился в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций.

В главных ролях сыграли Максим Стоянов («Юг», «Вызов») и Алена Мирошникова, для которой это первая актерская работа. Фильм принес Соснину победу на Фестивале молодого кино VOICES. Премьера «Пришельца» состоится 24 октября в кино.

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Андрей Квасков
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