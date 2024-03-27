Первый трейлер российского фантастического фильма «Пришелец»

В сети появился полноценный трейлер «Пришельца»

— российского фантастического фильма Ивана Соснина

(«Далекие близкие», «Иваново счастье», «Мамонты»

).





В небольшой уральской деревне живут самые обычные люди. Не считая местного слабослышащего дурачка Леши, который поселился в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций.





