Первый трейлер шутера La Quimera от экс-создателей Metro 2033

Киевская студия Reburn (ранее — 4A Games Ukraine
) представила трейлер La Quimera — шутера от первого лица в сеттинге недалекого будущего.
События развернутся в 2064 году в Латинской Америке. Серия природных и антропогенных катастроф в 2030-х и 2040-х годах спровоцировала крах глобальных систем и привела к фрагментации человеческих сообществ.
Геймеры выступят в роли оперативников ЧВК, а также смогут проходить миссии как в одиночку, так и в кооперативе. В арсенале будут экзоскелеты и футуристические пушки.