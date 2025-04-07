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Первый трейлер шутера La Quimera от экс-создателей Metro 2033

Андрей Квасков
7 апреля 18:48
16
1 минута на чтение
Киевская студия Reburn (ранее — 4A Games Ukraine) представила трейлер La Quimera — шутера от первого лица в сеттинге недалекого будущего.

События развернутся в 2064 году в Латинской Америке. Серия природных и антропогенных катастроф в 2030-х и 2040-х годах спровоцировала крах глобальных систем и привела к фрагментации человеческих сообществ.

Геймеры выступят в роли оперативников ЧВК, а также смогут проходить миссии как в одиночку, так и в кооперативе. В арсенале будут экзоскелеты и футуристические пушки.
La Quimera можно будет попробовать в рамках закрытого теста уже 12 апреля. Даты релиза пока нет.
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