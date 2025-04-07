Первый трейлер шутера La Quimera от экс-создателей Metro 2033

4A Games Ukraine





События развернутся в 2064 году в Латинской Америке. Серия природных и антропогенных катастроф в 2030-х и 2040-х годах спровоцировала крах глобальных систем и привела к фрагментации человеческих сообществ.





Геймеры выступят в роли оперативников ЧВК, а также смогут проходить миссии как в одиночку, так и в кооперативе. В арсенале будут экзоскелеты и футуристические пушки.

Киевская студия Reburn (ранее —) представила трейлер La Quimera — шутера от первого лица в сеттинге недалекого будущего.