Первый трейлер сюжетного дополнения Overture для Lies of P

В роли марионетки Джеппетто вы обретете таинственный артефакт, который перенесет вас в Крат на закате его былого величия. Город стоит на пороге неминуемой трагедии, а ваша миссия — исследовать его прошлое и раскрыть зловещие тайны. Вам предстоят неожиданные открытия, потеря и возмездие. Ваши решения повлияют не только на прошлое, но и на настоящее Lies of P. Скрытое станет явным, оставляя неизгладимые последствия.