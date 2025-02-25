Первый трейлер сюжетного дополнения Overture для Lies of P

Студия NEOWIZ представила трейлер сюжетного дополнения Overture для экшена Lies of P.
DLC выступит приквелом основной игры и расскажет о том, как марионетки Джеппетто попадает в прошлое.
В роли марионетки Джеппетто вы обретете таинственный артефакт, который перенесет вас в Крат на закате его былого величия. Город стоит на пороге неминуемой трагедии, а ваша миссия — исследовать его прошлое и раскрыть зловещие тайны.
Вам предстоят неожиданные открытия, потеря и возмездие. Ваши решения повлияют не только на прошлое, но и на настоящее Lies of P. Скрытое станет явным, оставляя неизгладимые последствия.
Релиз Lies of P: Overture ожидается летом 2025 года.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.