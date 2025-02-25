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Первый трейлер сюжетного дополнения Overture для Lies of P

Андрей Квасков
25 февраля 12:22
105
1 минута на чтение
Студия NEOWIZ представила трейлер сюжетного дополнения Overture для экшена Lies of P.

DLC выступит приквелом основной игры и расскажет о том, как марионетки Джеппетто попадает в прошлое.
В роли марионетки Джеппетто вы обретете таинственный артефакт, который перенесет вас в Крат на закате его былого величия. Город стоит на пороге неминуемой трагедии, а ваша миссия — исследовать его прошлое и раскрыть зловещие тайны. Вам предстоят неожиданные открытия, потеря и возмездие. Ваши решения повлияют не только на прошлое, но и на настоящее Lies of P. Скрытое станет явным, оставляя неизгладимые последствия.
Релиз Lies of P: Overture ожидается летом 2025 года.
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Андрей Квасков
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