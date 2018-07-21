На проходящем в Сан-Диего Comic-Con наконец-то представили ожидаемый фанатами DC фильма «Аквамен». Он поражает чудесами и красотами подводного мира и в целом напоминает по духу начальную часть «Чудо-женщины».

Главные роли в картине Джеймса Вана исполнят Джейсон Момоа («Игра престолов») и Эмбер Хёрд («Девушка из Дании»), которые на экране станут непосредственно главного героя и его жены Меры.

Премьера фильма в России состоится 20 декабря.