Первый тизер аниме-сериала «Эдем» от режиссёра «Стального алхимика»

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Netflix поделился первым тизером своего нового проекта — аниме-сериала «Эдем» от режиссёра «Стального алхимика» Ясухиро Ириэ.

Сюжет расскажет о далёком будущем. Город «Эдем 3» населён роботами, которых давным давно оставили их хозяева. Во время рутинного поручения два фермерских работа случайно пробуждают из стазиса маленькую девочку. И это событие идёт вразрез со всем тем, чему их учили верить — якобы люди считаются среди роботов запрещённой древней легендой. Так начинается путь двух роботов, которые пытаются спасти девочку из «Эдема».

Помимо Ясухиро Ириэ, над «Эдемом» будет работать продюсер Джастин Лич(«Звёздные войны: войны клонов», «Время приключений», «Призрак в доспехах 2: Невинность»).

Всего нас ждёт четыре эпизода. Премьера на Netflix запланирована на 2020 год.

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