Первый тизер кукольного анимационного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»

Netflix выпустил первый тизер «Тёмного кристалла: Эпоха сопротивления» — кукольного сериала-приквела к одноимённому фильму Джима Хэнсона. Над проектом работают его дочь Лиза Хенсон, дизайнер оригинального фильма Брайан Фрауд и режиссёр Луи Леттерье («Иллюзия обмана», «Битва титанов», «Невероятный Халк»).

Картина 1982 года рассказывала про юношу и девушку из народа гелфлингов, которым предстояло вернуть на место осколок тёмного кристалла, чтобы восстановить равновесие и одолеть злой народ скекси. Действие «Эпохи сопротивления» развернётся за много лет до событий фильма. Героями станут трое гелфлингов, которые открыли секрет силы скекси (птицеподобные создания). Им предстоит отправиться в поход, чтобы зажечь огонь восстания и спасти мир.

Ролик показывает, как скекси начинают захватывать власть в мире при помощи кристалла. Весь визуальный ряд очень напоминает оригинальную картину, только «прилизанную» при помощи компьютерной графики — вероятно, это сплав кукольной анимации и компьютерной.

Ранее онлайн-кинотеатр опубликовал постер.

Все 10 эпизодов выйдут на Netflix 30 августа.