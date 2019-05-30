Первый тизер кукольного анимационного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» Кот-редактор 30.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Netflix выпустил первый тизер «Тёмного кристалла: Эпоха сопротивления» — кукольного сериала-приквела к одноимённому фильму Джима Хэнсона. Над проектом работают его дочь Лиза Хенсон, дизайнер оригинального фильма Брайан Фрауд и режиссёр Луи Леттерье («Иллюзия обмана», «Битва титанов», «Невероятный Халк»). Картина 1982 года рассказывала про юношу и девушку из народа гелфлингов, которым предстояло вернуть на место осколок тёмного кристалла, чтобы восстановить равновесие и одолеть злой народ скекси. Действие «Эпохи сопротивления» развернётся за много лет до событий фильма. Героями станут трое гелфлингов, которые открыли секрет силы скекси (птицеподобные создания). Им предстоит отправиться в поход, чтобы зажечь огонь восстания и спасти мир. Ролик показывает, как скекси начинают захватывать власть в мире при помощи кристалла. Весь визуальный ряд очень напоминает оригинальную картину, только «прилизанную» при помощи компьютерной графики — вероятно, это сплав кукольной анимации и компьютерной. Ранее онлайн-кинотеатр опубликовал постер. Все 10 эпизодов выйдут на Netflix 30 августа. Читайте также Вспомним классику: «Тёмный кристалл» 08.06.2016 Уникальный фэнтези-фильм, снятый вживую без единого человека в кадре. Первые кадры из кукольного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» 21.05.2019 Это приквел того самого «Тёмного кристалла» Джима Хенсона, над которыми работают его дочь Лиза Хенсон и дизайнер оригинального фильма Брайан Фрауд. Сериал выйдет 30 августа. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: