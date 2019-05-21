В сети появились первые кадры из грядущего кукольного сериала Netflix «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» — приквела того самого «Тёмного кристалла» Джима Хенсона, над которыми работают его дочь Лиза Хенсон, дизайнер оригинального фильма Брайан Фрауд и режиссёр Луи Леттерье («Иллюзия обмана», «Битва титанов», «Невероятный Халк»).

Картина 1982 года рассказывала про юношу и девушку из народа гелфлингов, которым предстояло вернуть на место осколок тёмного кристалла, чтобы восстановить равновесие и одолеть злой народ скекси. Действие «Эпохи сопротивления» развернётся за много лет до событий фильма. Героями станут трое гелфлингов, которые открыли секрет силы скекси. Им предстоит отправиться в поход, чтобы зажечь огонь восстания и спасти мир.

Первые кадры из кукольного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» 1

Дит (озвучена Натали Эммануэль) вместе со приятелем Хапом

Первые кадры из кукольного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» 2

Учёный из народа скекси (справа) рядом с Тёмным кристаллом

Первые кадры из кукольного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» 3

Император скекси (на переднем плане)

Первые кадры из кукольного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» 4

Библиотекарь

В 2018 году «Эпоха сопротивления» вошла в нашу подборку ожидаемых фэнтези-сериалов. Пока что даты выхода нет, но Netflix уже зарегистрировал страничку на сервисе.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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