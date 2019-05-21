В сети появились первые кадры из грядущего кукольного сериала Netflix «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» — приквела того самого «Тёмного кристалла» Джима Хенсона, над которыми работают его дочь Лиза Хенсон, дизайнер оригинального фильма Брайан Фрауд и режиссёр Луи Леттерье («Иллюзия обмана», «Битва титанов», «Невероятный Халк»).

Картина 1982 года рассказывала про юношу и девушку из народа гелфлингов, которым предстояло вернуть на место осколок тёмного кристалла, чтобы восстановить равновесие и одолеть злой народ скекси. Действие «Эпохи сопротивления» развернётся за много лет до событий фильма. Героями станут трое гелфлингов, которые открыли секрет силы скекси. Им предстоит отправиться в поход, чтобы зажечь огонь восстания и спасти мир.

В 2018 году «Эпоха сопротивления» вошла в нашу подборку ожидаемых фэнтези-сериалов. Пока что даты выхода нет, но Netflix уже зарегистрировал страничку на сервисе.