Первый тизер мрачного «Зелёного рыцаря» — адаптации рыцарской поэмы XIV века

Кинокомпания A24 («Леди Бёрд», «Солнцестояние») представила первый трейлер «Зелёного рыцаря» — мрачной фэнтезийной истории по мотивам классической поэмы неизвестного автора XIV века.

Оригинальная поэма «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь» представляет собой классический рыцарский роман, который отражает романтический дух эпохи и посвящён верности и чести. Действие произведения разворачивается вокруг сэра Гавейна, племянника короля Артура. Повествование начинается в Камелоте во время празднования Нового года. Один из гостей — загадочный Зелёный Рыцарь с большим топором. Он предлагает присутствующим пари — пусть кто угодно ударит его, но через год и один день Рыцарь нанесёт ответный удар. Молодой Гавейн принимает вызов и сносит гостю голову — однако тот ставит голову на месте как ни в чём не бывало, и напоминает, что придёт через год.

Новую интерпретацию поставил Дэвид Лоури («История призрака», «Пит и его дракон»). Главные роли исполнили Дев Патель («Робот по имени Чаппи», «Лев») и Алисия Викандер («Из машины», «Лара Крофт»).

В мировой прокат картина выйдет летом. Для России фильм пока не закупили.