Первый тизер рождественского мультфильма «Клаус» от Netflix

Netflix поделился трейлером рождественского мультфильма «Клаус», который рассказывает свою историю происхождения знаменитого символа Рождества (не имеет отношения к одноимённому комиксу Гранта Моррисона!).

За создание картины отвечает один из авторов «Гадкого Я» и «Смолфута» испанский аниматор и сценарист Серджио Пабло.

Сюжет рассказывает о Джеспере (Джейсон Шварцман), худшем ученике академии почтальонов, за неуспеваемость его отправляют на морозный остров за Северный полярный круг, где местные жители едва ли умеют цивильно общаться друг с другом устно, чего уж говорить про письменность. Джеспер находит союзников в лице местной учительницы Альвы (Рашида Джонс) и загадочного плотника Клауса (Джей Кей Симмонс), который живёт среди сотни игрушек ручной работы. Так, троица всё же собирается привнести в городок немного радости, веселья и добра, что в итоге запомнится сквозь века.

Первый тизер проекта (в схожем стиле рисунка) появился ещё летом 2015 года — тогда команда искала финансирование. Вот как тогда выглядел мультфильм (по сути, это события до встречи Джеспера с Клаусом):

Версию с русскими субтитрами можно посмотреть в фан-группе Animatron.

Производство стартовало в апреле 2017-го, а спустя полгода стало известно, что продюсером «Клауса» выступит Netflix. Ещё спустя два года, осенью 2019-го, проект обзавёлся трейлером, постером, датой релиза и страницей на сервисе.