Онлайн-кинотеатр Netflix внезапно представил первый тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел», который получил название «Из России с любовью».
Сюжет ролика, судя по всему, разворачивается где-то в России, а на фоне звучит песня «Красная Армия всех сильней». Но что более любопытно, в отрывке появляется один из ключевых персонажей сериал — шериф Джим Хоппер. Изначально предполагалось, что он погиб в третьем сезоне.
К сожалению, Netflix пока не сообщил, когда ждать премьеру четвертого сезона «Очень странных дел».
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