Первый тизер второго сезона «Титанов»: с Йеном Гленом в роли Брюса Уэйна

DC Universe опубликовал первый тизер второго сезона супергеройского сериала «Титаны». В ролике нам показывают Йена Глена в образе постаревшего Бэтмена, а также много новых героев, пришедших из комиксов, — вроде Аквалэда и Супербоя. В конце ролика на пару мгновений появился и Дефстроук, один из главных противников Титанов.
Второй сезон стартует на DC Universe с 6 сентября.
Также осенью на сервисе стартуют мультсериал про Харли Квинн и в скором времени должен выйти сериал Старгёрл.
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