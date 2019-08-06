Первый тизер второго сезона «Титанов»: с Йеном Гленом в роли Брюса Уэйна

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DC Universe опубликовал первый тизер второго сезона супергеройского сериала «Титаны». В ролике нам показывают Йена Глена в образе постаревшего Бэтмена, а также много новых героев, пришедших из комиксов, — вроде Аквалэда и Супербоя. В конце ролика на пару мгновений появился и Дефстроук, один из главных противников Титанов.

Второй сезон стартует на DC Universe с 6 сентября.

Также осенью на сервисе стартуют мультсериал про Харли Квинн и в скором времени должен выйти сериал Старгёрл.

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