Издатель Adult Swim Games и японская команда Soleil внезапно анонсировали 3D-экшен Samurai Jack: Battle Through Time по мотивам одноимённого мультсериала Геннди Тартаковского.

Игрок возьмёт на себя роль Джека, который будет путешествовать по разным эпохам. Там ему предстоит преодолевать испытания, обходить ловушки и сражаться со множеством противников — всё для того, чтобы добраться до демона Аку. Разработчики обещают показать персонажей из мультсериала — вроде Шотландца и Скарамуша Безжалостного. Джеку на выбор будут доступны множество видов оружия и навыков.

Студия Soleil известна по игре Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Она состоит из бывших участников команды Team Ninja, которые работали над тайтлами франшиз Dead or Alive и Ninja Gaiden. Сценарий к игре написал Деррик Бахман, приложивший руку ко всем эпизодам пятого сезона.

Samurai Jack: Battle Through Time выходит летом на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.