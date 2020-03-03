Первый трейлер мультфильма «На связи» — от создателей «Человека-Паука: Через вселенные»

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Sony Pictures выпустила первый трейлер полнометражного мультфильма Connected («На связи»). Ролик раскрывает общую завязку и демонстрирует стиль анимации.

Оригинал

Дубляж

В основе сюжета — путешествие семьи Митчеллов через всю страну. Глава семейства устал, что его дети постоянно зависают в гаджетах и в интернете, и потому предложил отправиться старшей дочери в город на учёбе не на самолёте, а на машине — всё для того, чтобы сплотить дух семьи! Параллельно с этим герои сталкиваются с взбунтовавшимися роботами и восставшей техникой.

Ранее проект был известен как «Митчеллы против машин». Над ним работают режиссёр Майк Рианда (сценарист «Гравити Фолз») и Фил Лорд и Крис Миллер («Человек-Паук: Через вселенные», «Лего.Фильм», «Звёздные войны: Хан Соло»). Для анимации Sony использует технологии, применённые в «Сквозь вселенные».

«На связи» выходит 17 сентября.

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 21.02.2020

В российский прокат картина выйдет 17 сентября.

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