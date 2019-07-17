Первый трейлер мультсериала о вечном детстве Twelve Forever

В сети появился первый трейлер Twelve Forever — нового подросткового мультсериала от Netflix. Первоначально его разрабатывал Cartoon Network, но в итоге шоу переехало к стриминговому сервису.
Twelve Forever рассказывает историю 12-летней непоседливой девочки Реджи, которая не желает взрослеть. Её сила воображения настолько велика, что в итоге она создаёт волшебный мир, где она и впрямь не растёт. Реджи приглашает посетить этот остров своих друзей — Тодда и Эстер. В этом мире герои смогут воплотит свои мечты о том, чтобы стать супергероями, а также избежать ответственности перед взрослением.
Первый мини-эпизод Twelve Forever вышел на YouTube-канале Cartoon Network ещё в январе 2016-го. С тех пор его успели посмотреть 2,3 миллиона человек. Главная героиня почти не изменилась, а вот окружение авторы ей поменяли.
Все эпизоды первого сезона выйдут на Netflix 29 июля.
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