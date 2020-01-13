Первый трейлер Penny Dreadful: City of Angels раскрывает дату премьеры — 26 апреля

Showtime представил первый трейлер Penny Dreadful: City of Angels — эдакого спин-оффа или наследника сериала Penny Dreadful с Евой Грин и Тимоти Далтоном. Нас ждёт новая история, новые герои и новая эпоха — а вот влияние мистики и оккультизма останется прежним.

Действие сюжета развернётся вокруг семьи латиноамериканцев в 1930-е, которых застало врасплох развитие Лос-Анджелеса и строительство автострады Арройо-Секо Парквей. В центре сюжета — Тиаго Вега, чьей семье пришлось переехать из-за стройки. Вега служит полицейским детективом, и ему предстоит расследовать убийство, в котором, похоже, не обошлось без сверхъестественного вмешательства.

Судя по ролику, не обойдётся без вкрапления мексиканского фольклора и мафиозных конфликтов. Ну и а за сверхъестественное вмешательство отвечает Натали Дормер, которая играет многоликую демонессу.

Шоу стартует 25 апреля.