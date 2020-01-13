Первый трейлер Penny Dreadful: City of Angels раскрывает дату премьеры — 26 апреля

Новости, Яндекс
0 минут на чтение

Showtime представил первый трейлер Penny Dreadful: City of Angels — эдакого спин-оффа или наследника сериала Penny Dreadful с Евой Грин и Тимоти Далтоном. Нас ждёт новая история, новые герои и новая эпоха — а вот влияние мистики и оккультизма останется прежним.

Действие сюжета развернётся вокруг семьи латиноамериканцев в 1930-е, которых застало врасплох развитие Лос-Анджелеса и строительство автострады Арройо-Секо Парквей. В центре сюжета — Тиаго Вега, чьей семье пришлось переехать из-за стройки. Вега служит полицейским детективом, и ему предстоит расследовать убийство, в котором, похоже, не обошлось без сверхъестественного вмешательства.

Судя по ролику, не обойдётся без вкрапления мексиканского фольклора и мафиозных конфликтов. Ну и а за сверхъестественное вмешательство отвечает Натали Дормер, которая играет многоликую демонессу.

Шоу стартует 25 апреля.

Читайте также

«Страшные сказки». 3 сезон. Готический финал 2

«Страшные сказки». 3 сезон. Готический финал

 23.06.2016

Стильная и мрачная викторианская история закончилась, а не оборвалась. Но заметно, что «закругляли» её второпях.

Ожидаемые сериалы 2020: новинки фантастики, фэнтези и ужасов 11

Ожидаемые сериалы 2020: новинки фантастики, фэнтези и ужасов

 25.12.2019

Рассказываем о «Звёздном пути» с капитаном Пикаром, экранизациях Стивена Кинга и его сына, сериальной версии «Сквозь снег», а также о новой версии «Дракулы» от создателей «Шерлока».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.