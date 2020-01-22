Первый трейлер Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution — CGI-ремейка самого первого мультфильма

Netflix продолжает покорять анимационные вершины. Сервис выпустил трейлер Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution, уже 22-го фильма про покемонов, который выйдет эксклюзивно на площадке. Круг замкнулся — это CGI-ремейк самого первого мультфильма, когда появился Мьюту.

Над картиной работает Кунихико Юяма, режиссёр многих проектов во франшизе, в том числе и первого фильма, где он вдобавок занимался раскадровкой.

Картину сперва показали летом в кинотеатрах Японии, а в декабре она там вышла на цифровых носителях. Релиз по всему миру на Netflix намечен на 27 февраля.