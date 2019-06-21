Короткометражка: фан-трейлер мрачного мультфильма про покемонов The End of Pokémon

19 июня YouTube-канал Octopie выпустил анимационную фан-короткометражку The End of Pokémon — это альтернативный взгляд на мир и сюжеты во вселенной покемонов. Она рассказывает о радикальном движении, которое стремится освободить покемонов, а начинается всё со смерти Пикачу.

Ролик получился мрачным и жестоким — в нём покемоны разрывают друг друга на части, а по приказам тренеров расправляются и с людьми. Подобный альтернативный подход к известной вселенной может показаться знакомым — и неспроста. Один из продюсеров ролика — Ади Шанкар, который известен по короткометражке про Могучих рейнджеров. Он же сейчас занимается анимационном сериалом Castlevania для Netflix и готовится экранизировать серию видеоигр Devil May Cry, а также инди-игру Hyper Light Drifter.

Свою вселенную Шанкар описывает как Bootleg Universe. В неё входит несколько короткометражек и роликов.