Продюсер Ади Шанкар, работавший над мрачной короткометражкой по «Могучим рейнджерам» и мультсериалом по игре Castlevania, рассказал, что готовит ещё один проект — снова адаптацию видеоигры.

На этот раз кинематографист снимет экранизацию инди-игры в жанре приключенческого экшена Hyper Light Drifter. Пока что производство находится на ранней стадии — Шанкар вместе с ведущим разработчиком Алексом Престоном обсуждают общие концепции. Например, решают, как подать диалоги в адаптации, ведь в оригинальной игре их нет.

Между сериалом и игрой множество различий. Hyper Light — очень атмосферная и порой требовательная игра. Главный вопрос для сериальной адаптации такой — как ты будешь удерживать внимание зрителя в неинтерактивной форме? Должен ли быть сериал таким же мрачным и серьёзным? Может, стоит добавить немного лёгкости? Алекс Престон, разработчик

Как отметил Престон, при создании визуального стиля Hyper Light Drifter он вдохновлялся работами студии Ghibli и Хаяо Миядзаки. Вероятно, экранизация будет выполнена в стилистике, близкой к аниме-сериалам — как в случае с той же Castlevania.

Действие Hyper Light Drifter разворачивается вокруг некого Странника, которого одолела неизвестная болезнь. Он отправляется в путешествие по мрачному и пустынному миру в поисках знаний и спасения. Игра вышла на PC, PS4 и Xbox One весной-летом 2016 года, а в 2018-м студия Престона выпустила порт для Nintendo Switch.

В середине ноября Ади Шанкар рассказал, что вместе с Capcom начинает работать над мультсериалом по вселенной Devil May Cry — проект пока что тоже находится на ранней стадии.