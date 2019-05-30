Первый трейлер ремастера видеоигры во вселенной «Охотников за привидениями» Кот-редактор 30.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Европейское отделение PlayStation опубликовало у себя на канале трейлер ремастера Ghostbusters: The Video Game. В ролике нет никакой конкретики, лишь подтверждается выход в 2019 году. Обновлённым изданием занимается студия Saber Interactive (Quake Champions, World War Z) в партнёрстве с киноподразделением Sony и издателем Mad Dog. Пока что свет увидел ролик PS4-версии, однако в майской утечке упоминались и другие платформы, так что, вероятно, об эксклюзивности речи не идёт. Оригинальная игра увидела свет в 2009 году, её тепло приняли критики (средний балл на Metacritic — 79%) и игроки (средняя оценка — 8,5). Главных героев в ней озвучили сами актёры из фильмов, также подарив им свою внешность. Дэн Эйкройд даже называл игру «настоящим третьим фильмом». Читайте также Sony готовит новых «Охотников за привидениями» — прямое продолжение старых фильмов 16.01.2019 Картину поставит Джейсон Райтман, сын режиссёра оригинала. Дэн Эйкройд написал сценарий приквела «Охотников за привидениями» — его действие развернётся в 1969-м 22.05.2019 Сценарист оригинального фильма предполагает, что из этого сюжета можно снять новый фильм или даже запустить сериал. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: