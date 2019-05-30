Первый трейлер ремастера видеоигры во вселенной «Охотников за привидениями»

Европейское отделение PlayStation опубликовало у себя на канале трейлер ремастера Ghostbusters: The Video Game. В ролике нет никакой конкретики, лишь подтверждается выход в 2019 году.

Обновлённым изданием занимается студия Saber Interactive (Quake Champions, World War Z) в партнёрстве с киноподразделением Sony и издателем Mad Dog.

Пока что свет увидел ролик PS4-версии, однако в майской утечке упоминались и другие платформы, так что, вероятно, об эксклюзивности речи не идёт.

Оригинальная игра увидела свет в 2009 году, её тепло приняли критики (средний балл на Metacritic — 79%) и игроки (средняя оценка — 8,5). Главных героев в ней озвучили сами актёры из фильмов, также подарив им свою внешность. Дэн Эйкройд даже называл игру «настоящим третьим фильмом».