Первый трейлер сериала «Дом с прислугой» от М. Найта Шьямалана

Новости, Яндекс
0 минут на чтение

В сети появился первый полноценный трейлер сериала «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана («Сплит», «Стекло», «Визит») для Apple TV+.

В центре действия сериала окажется пара из Филадельфии, которая пережила невыразимую трагедию. Этот страшный случай ставит под угрозу их брак и раскрывает двери для некой мистической силы в их доме.

Помимо Шьямалана над проектом работают режиссёр Лиза Брюльманн («Убивая Еву») и сценарист Тони Басгэллоп («24 часа: наследие»). В шоу засветятся Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Лорен Эмброуз («Секретные материалы»), Эринн Анова («Двойка»), Тоби Кеббелл («Черное зеркало») и Нелл Тайгер Фри («Слишком стар, чтобы умереть молодым»).

Премьера первого сезона запланирована на 28 ноября.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.