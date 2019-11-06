Первый трейлер сериала «Дом с прислугой» от М. Найта Шьямалана

В сети появился первый полноценный трейлер сериала «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана («Сплит», «Стекло», «Визит») для Apple TV+.

В центре действия сериала окажется пара из Филадельфии, которая пережила невыразимую трагедию. Этот страшный случай ставит под угрозу их брак и раскрывает двери для некой мистической силы в их доме.

Помимо Шьямалана над проектом работают режиссёр Лиза Брюльманн («Убивая Еву») и сценарист Тони Басгэллоп («24 часа: наследие»). В шоу засветятся Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Лорен Эмброуз («Секретные материалы»), Эринн Анова («Двойка»), Тоби Кеббелл («Черное зеркало») и Нелл Тайгер Фри («Слишком стар, чтобы умереть молодым»).

Премьера первого сезона запланирована на 28 ноября.