Первый трейлер второго сезона «Бесконечного поезда»

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Cartoon Network показал  первый трейлер второго сезона «Бесконечного поезда». Продолжение сюрреалистичного мультсериала о поезде с удивительными мирами-вагонами расскажет уже о новом персонаже.

Посмотреть трейлер можно в этом видео (таймкод с 1:24):

Либо «ВКонтакте»:

Новым главным героем станет некий мальчик, судя по всему, из Мексики. Волею случая он попадает на поезд, где, как и Тюльпана, вынужден проходить вагон за вагоном. А помогать ему будет наша старая знакомая — зеркальное отражение героини, которое появилось в одной из серий. Не обошлось без преследователей — за героями будут охотиться своего рода полицейские из отражения.

Точной даты выхода второго сезона нет.

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