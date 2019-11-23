Cartoon Network показал первый трейлер второго сезона «Бесконечного поезда». Продолжение сюрреалистичного мультсериала о поезде с удивительными мирами-вагонами расскажет уже о новом персонаже.
Посмотреть трейлер можно в этом видео (таймкод с 1:24):
Либо «ВКонтакте»:
Новым главным героем станет некий мальчик, судя по всему, из Мексики. Волею случая он попадает на поезд, где, как и Тюльпана, вынужден проходить вагон за вагоном. А помогать ему будет наша старая знакомая — зеркальное отражение героини, которое появилось в одной из серий. Не обошлось без преследователей — за героями будут охотиться своего рода полицейские из отражения.
Точной даты выхода второго сезона нет.
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