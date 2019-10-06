Первый трейлер второго сезона «Потерянных в космосе»

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Вслед за трейлерами «Пространства» и «Пикара» Netflix выпустил ролик своего космического сериала — сервис показал первый трейлер второго сезона «Потерянных в космосе», современного ремейка сериала 1965 года про семью колонистов, чьей корабль сбился с курса.

Трейлер обещает новые фантастические планеты с суровой окружающей средой, новые проблемы и взаимоотношения в семье и приключения пропавшего робота. Выглядит всё это очень красиво — особенно по меркам сериалов.

Семья Робинсонов вернётся 24 декабря. По традиции, Netflix выпустит сразу весь сезон.

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Ремейк классического сериала снят неплохо, но его подводят поведение персонажей и неубедительная игра актёров.

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