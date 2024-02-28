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    Первый взгляд на сериал по «Хагену из Тронье»

    28 февраля 2024
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    28.02.2024
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    Издание Deadline поделилось первым кадром немецко-чешского фэнтезийного сериала под рабочим названием «Хаген».

    Это будет переосмысление романа «Хагена из Тронье» немецкого писателя Вольфганга Хольбайна про одно из персонажей «Песни о Нибелунгах», которая стала источником вдохновения для «Игры престолов» Джорджа Мартина и «Властелина колец» Толкина.

    Шоу расскажет про лорда-командующего Хагена, который верно служит королю Гюнтеру и тайно любит его дочь, принцессу Кримхильду. Когда гунны угрожают вторжением и появляется легендарный убийца драконов Зигфрид, король решает жениться на мистической королеве валькирий по имени Брунгильда, и призывает на помощь Зигфрида и Хагена.

    За постановку отвечают Сирилл Босс и Филипп Стеннерт. А главные роли исполняют Гийс Нейбр («Король Радбод») и Янис Нивёнер (трилогия «Таймлесс»).

    Всего в «Хагене» будет шесть эпизодов, а саму историю хотят закончить полнометражным фильмом.

    Сериал покажут 1 марта. Даты премьеры пока нет.

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