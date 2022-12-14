Пэтти Дженкинс все еще работает над «Звездными войнами: Эскадрилья „Изгой“»

Пэтти Дженкинс рассказала, что не отказывалась переделывать «Чудо-женщину 3» в соответствие с планами Джеймса Ганна и Питера Сафрана на киновселенную DC, как изначально предположили в сети.
Я была открыта для рассмотрения любых вопросов, которые ко мне поступали. Но насколько я поняла, я ничего не могу сейчас сделать. DC явно погрязла в изменениях, которые должны произойти. Поэтому я понимаю, что принятые сейчас решения непросты.
Вскоре после этого Джеймс Ганн публично поддержал режиссера и подчеркнул, что все переговоры с ней были «исключительно приятными и профессиональными».
Также Дженкинс отметила, что изначально покинула «Звездные войны: Эскадрилья „Изгой“», чтобы фильм не мешал ей работать над «Чудо-женщиной 3». Теперь же она вернулась к этому проекту.
Lucasfilm попросила меня рассмотреть вопрос о возвращении после того, как я закончу с «Чудо-женщиной 3», что было для меня честью. И я согласилась. Они заключили со мной новую сделку. На самом деле я еще работаю над проектом. И он в активной разработке.
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