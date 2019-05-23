Пиксельное безумие: анимационный ролик по мультсериалу «Рик и Морти» Кот-редактор 23.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Adult Swim выпустил яркий промо-ролик к грядущему сезону «Рика и Морти». Не очень понятно, будет ли он связан хоть как-то сюжетно с будущими сериями, но выглядит очень в духе мультсериала — на экране творится настоящее пиксельное безумие. Сперва нам показывают будто знакомую заставку, но с совсем другими главными героями — Привидением в банке, Сонным Гарри и Уткой с мускулами. Затем демонстрируют многоуровневую то ли башню, то ли полотно с другими персонажами и событиями мультсериала. Ну а в конце Рик и Морти попадают в двухмерный скролл-шутер — наверное, как-то так могла бы выглядеть ретро-игра по шоу. В середине мая авторы мультсериала рассказали, что четвёртый сезон «Рика и Морти» начнёт выходить в ноябре этого года. Год назад канал заказал авторам ещё 70 эпизодов, и сколько войдёт в четвёртый сезон — пока неизвестно. Читайте также «Рик и Морти» с точки зрения науки 10.10.2017 Что говорят учёные насчёт портальной пушки, теории мультивселенной, мышечной памяти и химической реакции, вызывающей любовь. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: