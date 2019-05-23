Пиксельное безумие: анимационный ролик по мультсериалу «Рик и Морти»

Adult Swim выпустил яркий промо-ролик к грядущему сезону «Рика и Морти». Не очень понятно, будет ли он связан хоть как-то сюжетно с будущими сериями, но выглядит очень в духе мультсериала — на экране творится настоящее пиксельное безумие.

Сперва нам показывают будто знакомую заставку, но с совсем другими главными героями — Привидением в банке, Сонным Гарри и Уткой с мускулами. Затем демонстрируют многоуровневую то ли башню, то ли полотно с другими персонажами и событиями мультсериала. Ну а в конце Рик и Морти попадают в двухмерный скролл-шутер — наверное, как-то так могла бы выглядеть ретро-игра по шоу.

В середине мая авторы мультсериала рассказали, что четвёртый сезон «Рика и Морти» начнёт выходить в ноябре этого года. Год назад канал заказал авторам ещё 70 эпизодов, и сколько войдёт в четвёртый сезон — пока неизвестно.