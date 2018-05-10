Ликуйте, поклонники чёрного юмора, научной фантастики и драмы о семейных отношениях! Adult Swim продлил мультсериал «Рик и Морти» сразу на 70 эпизодов — и это несмотря на тревожные слухи и полную неизвестность о судьбе четвёртого сезона.
Радостной новостью поделился в твиттере один из авторов мультсериала Джастин Ройланд:
More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP
— Justin Roiland (@JustinRoiland) May 10, 2018
Ещё больше «Рика и Морти». Жду не дождусь всех этих ваших твитов о том, где же новые выпуски!
У новости был и неофициальный анонс, который Дэн Хармон опубликовал у себя в инстаграме. Это видео из душа, где сценарист сперва моется один, а потом к нему присоединяется Ройланд. После обмена сальными шуточками авторы говорят, что пора заняться делом.
Да, это звучит так же своеобразно, как и выглядит!
Пока что у мультсериала вышел только 31 эпизод. Это значит, что 70 заказанных серий могут выходить в эфир ещё очень долго, в течение восьми-десяти лет, поскольку шоураннеры корпят над каждым сезоном больше года. Ранее один из сценаристов-помощников обмолвился, что четвёртый сезон увидит свет не раньше 2019 года.
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