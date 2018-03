Один из создателей фантастического мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон в последние несколько дней снова стал жертвой нападения фанатов в Твиттере. Хармона закидали требования и подробностями о четвёртом сезоне после выхода музыкального клипа Run The Jewels с персонажами мультсериала. Мол, если музыканты смогли сделать клип, то почему Хармон не может продолжить шоу?

Вот что он ответил:

I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price…I mean…I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE

— Dan Harmon (@danharmon) March 17, 2018