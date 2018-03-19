Один из создателей фантастического мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон в последние несколько дней снова стал жертвой нападения фанатов в Твиттере. Хармона закидали требования и подробностями о четвёртом сезоне после выхода музыкального клипа Run The Jewels с персонажами мультсериала. Мол, если музыканты смогли сделать клип, то почему Хармон не может продолжить шоу?

Вот что он ответил:

Я вас слышу, пока всё сложно. С одной стороны, это тяжёлая задача — особенно если учитывать ленивый алкоголизм в затянувшейся стадии — писать сценарий мультсериала, который даже не был заказан телесетью. С другой стороны, всегда есть фанаты вроде вас, — это сущее наказание… Я имею ввиду… Мне нужно выпить.

Напомним, третий сезон мультсериала вышел в прошлом году. Первый эпизод стал приятной неожиданностью для всех — его просто выложили в Сеть на 1 апреля, при том, что Хармон давал очень расплывчатые формулировки, когда же ждать следующий.

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