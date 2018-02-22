Кроссовер, который мы заслужили.

Иллюстратор Prick нарисовал короткий комикс с Риком и Морти, отсылающий к сцене из знаменитой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». По словам художника, он «видел эту сцену в старом русском фантастическом фильме».

Смотрите, что у него получилось!