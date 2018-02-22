Кроссовер, который мы заслужили.

Иллюстратор Prick нарисовал короткий комикс с Риком и Морти, отсылающий к сцене из знаменитой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». По словам художника, он «видел эту сцену в старом русском фантастическом фильме».

Смотрите, что у него получилось!

Арт: Рик и Морти меняют профессию 1 Арт: Рик и Морти меняют профессию 2 Арт: Рик и Морти меняют профессию 3 Арт: Рик и Морти меняют профессию Арт: Рик и Морти меняют профессию 5 Арт: Рик и Морти меняют профессию 4 Арт: Рик и Морти меняют профессию 6 Арт: Рик и Морти меняют профессию 7 Арт: Рик и Морти меняют профессию 8

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Кот-редактор
Кот-редактор
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