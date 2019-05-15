Четвёртый сезон «Рика и Морти» выйдет в ноябре

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Adult Swim выпустил тизер, в котором Рик и Морти объявляют дату выхода четвёртого сезона — ноябрь этого года.

Год назад канал заказал авторам ещё 70 эпизодов, и сколько войдёт в четвёртый сезон — пока неизвестно. В России четвёртый сезон будет доступен эксклюзивно на «Кинопоиске».

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Кот-редактор
Кот-редактор
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