Пилу Асбек — Эурон Грейджой из «Игры престолов» — посетит Comic Con в Казахстане Кот-редактор 19.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Дорогие друзья! Рады рассказать, что мы выступаем информационным партнёром ещё одного гик-фестиваля — Comic Con в Нур-Султане, который пройдёт в Астане уже с 31 мая по 2 июня. Организаторы раскрыли особого гостя фестиваля — актёра Йохана Филипа «Пилу» Асбека, который получил широкую известность по роли Эурона Грейджоя в «Игре престолов». Кроме того, за плечами Асбека ешё несколько серьёзных ролей вроде беспринципного политтехнолога Каспера Юла в датской политической драме «Правительство». Также он появился в картинах «Люси» Люка Бессона и киноадаптации «Призрака в доспехах». Среди прочих гостей на фестивале заявлены блогеры Денис Оптимисстер и Вика Кисимяка, а также известные российские косплееры Ирина Мейер, Ксения Шелковская, Илона Бугаева и другие, которые войдут в жюри конкурса косплея. Крафтер и косплеер Григорий Айрапетян привезёт на фестиваль робота Meka, который участвовал в конкурсе косплея от Blizzard! Григорий прочтёт лекцию, как создавалась трхёметровая меха. Приобрести билеты на фестиваль и ознакомиться с полной программой можно на сайте. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: