Дорогие друзья! Рады рассказать, что мы выступаем информационным партнёром ещё одного гик-фестиваля — Comic Con в Нур-Султане, который пройдёт в Астане уже с 31 мая по 2 июня.

Организаторы раскрыли особого гостя фестиваля — актёра Йохана Филипа «Пилу» Асбека, который получил широкую известность по роли Эурона Грейджоя в «Игре престолов». Кроме того, за плечами Асбека ешё несколько серьёзных ролей вроде беспринципного политтехнолога Каспера Юла в датской политической драме «Правительство». Также он появился в картинах «Люси» Люка Бессона и киноадаптации «Призрака в доспехах».

Среди прочих гостей на фестивале заявлены блогеры Денис Оптимисстер и Вика Кисимяка, а также известные российские косплееры Ирина Мейер, Ксения Шелковская, Илона Бугаева и другие, которые войдут в жюри конкурса косплея. Крафтер и косплеер Григорий Айрапетян привезёт на фестиваль робота Meka, который участвовал в конкурсе косплея от Blizzard! Григорий прочтёт лекцию, как создавалась трхёметровая меха.

Приобрести билеты на фестиваль и ознакомиться с полной программой можно на сайте.