Организаторы Петербургской фантастической ассамблеи объявили, что в этом году специальным гостем фестиваля станет писательница, критик и поэтесса Кэтрин М. Валенте.
Её вы наверняка знаете по дилогии «Сказки сироты» и волшебной истории в антураже дореволюционной России «Бессмертный». Кроме того, Валенте написала удивительный роман «Девочка, которая объехала волшебную страну на самодельном корабле — эта книга ещё до своего издания получила премию имени Андре Нортон, а после стала бестселлером New York Times и была названа «одним из самых поразительных произведений для взрослых и детей».
Фантассамблея пройдёт с 9 по 12 августа под Санкт-Петербургом, в загородном отеле «Райвола» (поселок Рощино). Подробной программы на сайте мероприятия пока нет, но известно, что пройдут семинары по романам и переводам. Организаторы приглашают всех, кто имеет отношение к фантастике: авторов, издателей, переводчиков и просто поклонников жанра.
В 2017 году на фестиваль, например, приезжал Джордж Мартин.
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