Первая российская пресс-конференция Джорджа Мартина прошла с помпой. Зал был наполнен журналистами едва ли не всех российских изданий, от журнала «Гламур» до телеканала «Дождь». Вдобавок на связи с Петербургом были московские коллеги, вопросы от которых периодически задавали с экрана с прямой трансляцией. Впрочем, несмотря на масштаб и целых полтора часа времени, особых откровений конференция не принесла — а изрядная часть отведённого срока ушла на героические попытки переводчика пересказать вопросы и ответы. Вот о чём Джордж успел порассуждать.

О политике

Вопрос «К какому дому относился бы Путин» Мартину не стали переводить, но в итоге всё-таки попросили у него дать комментарий про российскую политику. Писатель ответил с поистине мейстерской мудростью:

Я периодически высказываюсь про американскую политику, потому что мне она близка. Но не считаю себя достаточно компетентным, чтобы указывать русским, что им делать у себя. С вашими делами вам и разбираться.

О законах Вестероса

Джорджа спросили, какие вообще законы действуют в Вестеросе, если правитель может просто так взять и убить неугодного вассала? Мартин ответил, что у него в книгах слишком много королей-завоевателей, которым чихать на законы. Вообще он основывался на средневековом английском праве, но в целом не слишком углублялся в эту тему — ведь читателям гораздо интереснее битвы, чем кодексы законов или градостроительные приказы.

Возможно, подробнее порассуждать на эту тему ему удастся в книге «Пламя и кровь» — ведь Таргариены поколение за поколением строили государство, в том числе и юридически.

О прототипах Вестероса в российской истории

Действительно, монгольская орда была одним из источников вдохновения для дотракийцев — наравне со скифами, гуннами и даже индейскими племенами. Но взять реальное явление и переименовать — это не метод Мартина; его истории — это всегда сплав.

Что же до других событий российской истории — то, увы, на свете просто нет достаточно подробных англоязычных источников, поэтому писатель попросту не знаком с материалом, а знает в основном только английское и французское средневековье.

Как выжить в Вестеросе

Ответ — никак! Мартин внезапно намекнул всем собравшимся, что и в Вестеросе, и в реальном мире фраза «валар моргулис» очень даже правдива: дескать, никто из собравшихся не избежит смерти. Журналисты занервничали, и Джордж милосердно добавил «…разве что если не произойдет прорыва в медицине».

А вы выживете? Тест: Выживете ли вы в игре престолов? Благородный лорд Вестероса, давайте проверим, удастся ли вам выжить в мире Джорджа Мартина.

О Белых Ходоках

В своё время Мартин рассуждал о том, что Толкин упростил себе задачу, представив орков как абсолютное зло, и сейчас писателя попробовали попрекнуть тем же самым. В ответе промелькнула неожиданно интересная деталь: дескать, Ходоков пока комментировать рано — подождите разрешения конфликта. Заметим от себя, что существует фанатская теория о том, что война с Ходоками закончится вовсе не победой человечества, а примирением сторон.

О персонажах

На вопрос, доводилось ли ему списывать персонажей со знакомых и современников, Мартин ответил, что такое случалось скорее в его ранних работах. Зато у всех героев «Песни льда и пламени» есть черты одного и того же реального человека: самого Мартина. Писатель считает, что для написания достоверных персонажей прежде всего надо заглянуть вглубь самого себя — а различия между людьми вторичны. Это касается и принцев, и карликов, и женщин:

У меня, знаете ли, есть такая теория, что женщины — тоже люди. Наши сходства важнее, чем различия.

О религии

Сам писатель воспитывался в католической семье, но с ранних лет относился к религии довольно скептически и примерно к колледжу окончательно разуверился в христианстве. Мартин не хотел, подобно Толкину, исключать из своего мира вопрос о религии — слишком уж важна была эта тема для средневековья. Но прежде всего ему было интересно исследовать, как повела бы себя религия в фэнтези-мире. Ведь если существуют волшебники или жрецы, способные воскрешать людей, такая вера наверняка завоюет больше сторонников!

Про славу и туризм

На дежурный вопрос «Что вам понравилось в нашем городе» Мартин внезапно ответил пространным и печальным рассуждением: оказывается, ему в последние годы попросту не удаётся как следует насладиться туристическими достопримечательностями. Стоит ему оказаться в достаточно публичном месте, как его кто-нибудь узнаёт, и общение с прекрасным наедине превращается в очередную импровизированную селфи-сессию.

Про спойлеры

Джордж не понимает, почему все паникуют из-за сливов сценария: ведь первые 5 сезонов и так были «слиты» в виде романов! Оказывается, Мартин солидарен с авторами нашей статьи про спойлеры: произведения искусства хороши не только поворотами сюжета, и знать, что случится, — это совсем другое, чем получить полноценное впечатление. Именно поэтому великие произведения перечитывают по много раз, а «Войну и мир» интересно читать даже тем, кто знает, что Наполеона победили.

Мы согласны с Джорджем Спойлеры! Почему не надо их бояться Кстати, Дарт Вейдер — отец Люка, а Нед Старк умрёт.

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